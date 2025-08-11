Dólar sobe com inflação, sanções dos EUA e plano de contingência de Lula no foco

O dólar opera em alta ante o real na manhã desta segunda-feira, 11, acompanhando a valorização da moeda americana no exterior ante pares principais e divisas emergentes em dia de agenda econômica esvaziada. O mercado aguarda os dados de inflação de julho do Brasil (IPCA) e dos EUA (CPI) na terça-feira, 21. Também é esperada a apresentação do plano de contingência do governo para mitigar os efeitos da tarifa de 50% imposta pelos EUA. O presidente Lula discute o tema nesta segunda com o vice, Geraldo Alckmin.

Enquanto isso, o governo Trump convidou o deputado Eduardo Bolsonaro para reuniões em Washington nesta semana, em meio a articulações por um endurecimento na aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, com aperto aos bancos.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin se reuniram com banqueiros para discutir os efeitos da Lei Magnitsky e das sanções impostas por Trump ao Brasil, segundo O Globo. Participaram representantes do BTG, Itaú, Santander, Febraban, CNF e o ministro da AGU, Jorge Messias. Os bancos explicaram que sistemas de compliance já bloqueiam automaticamente clientes listados sob sanções, inclusive em operações como o Pix. Atualmente, as sanções contra Moraes se limitam a transações em dólar, sem afetar o uso do sistema financeiro ou o acesso ao Swift.

Os investidores avaliam também o boletim Focus. A mediana para o IPCA de 2025 caiu pela 11ª vez seguida, de 5,07% para 5,05%, ainda acima do teto da meta de 4,50%. Para 2026, a projeção recuou pela quarta vez, de 4,43% para 4,41%.

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou de 0,37% para 0,38% na passagem da quarta quadrissemana de julho para a primeira de agosto, segundo a FGV.

O Ministério de Minas e Energia aprovou como prioritário o projeto de expansão da Comgás, avaliado em R$ 1 bilhão. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira.

Desde o anúncio da oferta do BRB por uma fatia do Banco Master, os presidentes das duas instituições têm se reunido com o Banco Central para prestar esclarecimentos sobre a operação. No entanto, a autorização enfrenta resistência da diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, responsável pela compra.

O presidente Lula editou decreto que reabre o prazo para renegociação de contratos inadimplentes de regularização fundiária em áreas rurais da União e do Incra na Amazônia Legal, por meio de alienação e concessão de uso.

Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou a R$ 5,4361, com avanço de 0,25%, interrompendo uma sequência de cinco sessões de baixa, reagindo à informação de que Jair Bolsonaro estaria cada vez menos propenso a apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como candidato à presidência nas eleições de 20026. Apesar da alta no dia, a moeda acumulou queda de 1,97% na semana e de 2,94% nos primeiros dias de agosto, refletindo entrada de fluxo estrangeiro. O Dollar Index também recuou, com perdas de 0,80% na semana e mais de 1,70% no mês.