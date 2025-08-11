DGABC
Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Trump espera que a China quadruplique os pedidos de soja dos EUA

11/08/2025 | 07:20
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que o país pode exportar mais soja para a China. A expectativa é que o país asiático "rapidamente quadruplique seus pedidos de soja".

"A China está preocupada com sua escassez de soja. Nossos grandes agricultores produzem a soja mais robusta. Espero que a China rapidamente quadruplique seus pedidos de soja. Esta também é uma forma de reduzir substancialmente o déficit comercial da China com os EUA. Um serviço rápido será fornecido. Obrigado, Presidente Xi", escreveu o republicano na rede Truth Social, na madrugada desta segunda-feira, 11.

*Conteúdo traduzido com o auxílio de inteligência artificial, editado e revisado pela redação Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


