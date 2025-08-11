IPC-Fipe sobe 0,29% na 1ª quadrissemana de agosto, após alta de 0,28% em julho

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,29% na primeira quadrissemana de agosto, acelerando marginalmente em relação ao acréscimo de 0,28% observado no encerramento de julho, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta segunda-feira, 11.

Na prévia inicial deste mês, um dos sete componentes do IPC-Fipe caiu em ritmo mais lento e outro ganhou força: Alimentação (de -0,48% em julho para -0,21% na primeira quadrissemana de agosto) e Despesas Pessoais (de 0,33% a 0,46%).

Entre as demais categorias, quatro desaceleraram e uma migrou para deflação de um período para o outro: Habitação (de 0,58% a 0,39%), Transportes (de 0,82% a 0,74%), Saúde (de 0,70% a 0,61%), Educação (de 0,36% a 0,35%) e Vestuário (de 0,04% a -0,05%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em julho:

- Habitação: 0,39%

- Alimentação: -0,21%

- Transportes: 0,74%

- Despesas Pessoais: 0,46%

- Saúde: 0,61%

- Vestuário: -0,05%

- Educação: 0,35%

- Índice Geral: 0,29%