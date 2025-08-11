DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Bolsas da Ásia fecham em alta contida, de olho em prazo para tarifas EUA-China

11/08/2025 | 05:55
Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta contida nesta segunda-feira, um dia antes do prazo do presidente dos EUA, Donald Trump, para impor tarifas maiores a bens importados da China.

O índice Hang Seng avançou 0,19% em Hong Kong, a 24.906,81 pontos, e o Taiex subiu 0,48% em Taiwan, a 24.135,50 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,10% em Seul, a 3.206,77 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve ganho de 0,34%, a 3.647,55 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu avanço mais expressivo, de 1,42%, a 2.251,72 pontos.

No Japão, não houve negócios hoje em função de um feriado nacional.

Tarifas de três dígitos impostas por Trump e pelo governo chinês foram suspensas por 90 dias, em maio, para permitir que os dois lados negociassem um acordo comercial.

Terça-feira (12) é o prazo para estender a trégua em vigor. A última rodada de negociações, realizada em Estocolmo no mês passado, terminou sem um anúncio claro de Trump sobre se o prazo seria prorrogado.

Investidores na Ásia também digerem os últimos números da inflação ao consumidor (CPI) da China, que ficou estável na comparação anual de julho, superando previsão de queda de 0,3%.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com alta de 0,43% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.844,80 pontos, graças ao bom desempenho de ações dos setores minerador e financeiro.

Contato: [email protected]


