DGABC
DGABC

Domingo, 10 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Nvdia e AMD pagarão 15% das receitas de vendas de chips à China ao governo dos EUA, diz 'FT'

10/08/2025 | 20:10
Compartilhar notícia


A Nvidia e a AMD concordaram em dar ao governo dos EUA 15% das receitas das vendas de chips na China, como parte de um acordo incomum com o governo do presidente Donald Trump para obter licenças de exportação para os semicondutores, informou neste domingo, 10 o Financial Times.

Segundo uma fonte do governo americano, o acordo envolve os chips H20, da Nvidia, e o MI308, da AMD. O governo Trump, segundo o jornal, ainda não determinou como usar o dinheiro.

Na sexta-feira, 8, o Departamento de Comércio começou a emitir licenças de exportação do H20, dois dias depois que o presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, ter se reunido com o presidente Donald Trump.

O acordo de contrapartida é sem precedentes. De acordo com especialistas em controle de exportação, nenhuma empresa americana jamais concordou em pagar uma parte de suas receitas para obter licenças de exportação.

Mas o acordo se encaixa em um padrão do governo Trump, em que o presidente insta as empresas a tomarem medidas, como investimentos domésticos para evitar a imposição de tarifas.

A AMD não comentou o acordo, mas a Nvidia disse apenas que segue as regras do governo americano.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.