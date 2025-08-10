Avaí vence, encosta no G-4 da Série B e Cuiabá demite o técnico Guto Ferreira

Em um dos jogos que movimentaram a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo (10), o Avaí aproveitou o fator casa para embalar o terceiro jogo sem derrota e seguir na cola do G-4. Jogando na Ressacada, em Florianópolis (SC), o time catarinense venceu o Cuiabá por 2 a 0. Os dois gols foram marcados ainda no primeiro tempo por João Vitor e Marcos Vinícius.

Com o resultado neste duelo direto, o Avaí subiu para a sexta colocação com 32 pontos e ultrapassou o rival. Já que agora o Cuiabá, que vem em altos e baixos nesta Série B, caiu para sétimo com 31. A Chapecoense, time que abre o G-4, tem 34.

Logo após o jogo, nos vestiários, a direção do Cuiabá anunciou a demissão do técnico Guto Ferreira. Com ele saem também os auxiliares André Luís e Weligton Oliveira, além do preparador físico Juninho Nogueira.

Com salários atrasados, os jogadores do Avaí não treinaram na véspera do jogo, mas demonstraram muita disposição em campo.

O duelo começou bastante movimentado e não demorou para o Avaí abrir o placar. Aos 20 minutos, João Vitor recebeu na entrada da área e bateu cruzado no cantinho. Guilherme Nogueira até chegou a relar na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

O Cuiabá tentava responder, mas foi o Avaí que voltou a balançar a rede. Aos 34, após falha de marcação adversária, Marquinhos cruzou na área e Marcos Vinícius finalizou de primeira, sem chances para o goleiro rival. Ainda no primeiro tempo, o Cuiabá desperdiçou um pênalti com Alisson Safira, que mandou para fora.

Na volta para o segundo tempo, o Cuiabá foi para cima e ficou muito perto de descontar aos 20 minutos. Depois de um bate rebate na área, Jader pegou a sobra e chutou firme, mas parou em uma defesa incrível do goleiro César, que salvou o Avaí. Nos minutos finais, o duelo seguiu lá e cá, mas o Avaí soube controlar bem a vitória, enquanto o Cuiabá fez pressão até o final.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 22ª rodada. No sábado (16), o Cuiabá visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, às 20h30. Já na terça-feira (19), o Avaí visita o Operário-PR, no estádio Germano Kruger, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 X 0 CUIABÁ

AVAÍ - César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, JP, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Alef Manga (Guilherme Santos) e Cléber (Wanderson). Técnico: Jair Ventura.

CUIABÁ - Guilherme Nogueira; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan e Sander; Calebe (Victor Barbara), Denilson (Nathan Cruz), David Miguel (Jader) e Carlos Alberto (Juan Christian); Alejandro Martínez (De Lucca) e Alisson Safira. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - João Vitor, aos 20, e Marcos Vinícius, 34 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - DG (Avaí) e Carlos Alberto e Mateusinho (Cuiabá).

ÁRBITRO - Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).