Gabriel Menino marca o gol mais rápido do Brasileirão 2025 e Atlético-MG e Vasco empatam no Rio

O Atlético-MG precisou de apenas 38 segundos para abrir o placar em São Januário, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel Menino acertou belo chute logo no primeiro ataque e registrou o gol mais rápido da edição 2025. O Vasco, porém, reagiu e buscou o empate por 1 a 1 ainda no primeiro tempo, resultado que mantém o time mineiro na zona intermediária da tabela, com 24 pontos, e o cruz-maltino no Z-4, com 16, dentro do descenso.

O jogo começou em ritmo acelerado. Após recuperar a bola no meio, o Atlético articulou rápido contra-ataque pela direita, culminando na finalização precisa de Menino, que acertou o canto de Léo Jardim. O impacto do gol inicial não intimidou o Vasco, que manteve postura ofensiva e encontrou o empate aos 17 minutos. Coutinho sofreu pênalti de Cuello, e Vegetti converteu com firmeza, deslocando Everson.

A partir daí, o duelo ganhou alternância. O Atlético chegou com perigo em duas finalizações de Rony - uma para fora e outra defendida por Léo Jardim. Nos 15 minutos finais da primeira etapa, o Vasco passou a dominar territorialmente, explorando os lados do campo. Rayan e Coutinho quase viraram em jogadas aéreas, e o camisa 10 ainda obrigou Everson a fazer defesa de alto nível, espalmando a bola que entraria no canto.

Na volta do intervalo, o time carioca manteve o ímpeto. Logo no início, Coutinho interceptou passe errado na saída de bola do Atlético e finalizou à meia altura, exigindo nova intervenção segura de Everson. Pouco depois, Pumita encontrou Vegetti na área, mas o centroavante não conseguiu direcionar o cabeceio.

Com o passar do tempo, o Atlético retomou o controle de parte das ações. A compactação no meio diminuiu os espaços para o Vasco, e a equipe mineira passou a explorar mais os contra-ataques. O lance mais claro veio aos 36 minutos, quando Rony avançou pela direita e cruzou rasteiro. Lucas Freitas errou o corte, e a bola sobrou limpa para Biel, que, de frente para o gol, mandou por cima.

A reta final manteve o equilíbrio, mas sem novas alterações no placar. O Atlético-MG saiu de campo com a sensação de ter desperdiçado uma chance importante fora de casa, enquanto o Vasco prolonga um jejum incômodo no campeonato e segue pressionado pela necessidade de reação imediata.

Na próxima rodada, o Vasco visita o Santos no domingo, às 16h, no MorumBis, em São Paulo (SP). No mesmo dia e horário, o Atlético-MG recebe o Grêmio na Arena mRV, em Belo Horizonte (MG)

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luis), João Victor, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho (Garré); Nuno Moreira (David), Vegetti e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Biel) e Gustavo Scarpa (Bernard); Igor Gomes (Alexsander), Rony (Caio Paulista) e Cuello (Júnior Santos). Técnico: Cuca.

GOLS - Gabriel Menino, aos 1, e Vegetti, aos 17 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Freitas, Paulo Henrique e Vegetti (Vasco); Alexsander (Atlético)

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda.

RENDA - R$ 1.128.000.

PÚBLICO - 16.157 torcedores.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).