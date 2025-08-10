DGABC
DGABC

Domingo, 10 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

João Silva homenageia Faustão no Dia dos Pais: 'Grato de passar essa data ao seu lado'

10/08/2025 | 16:16
Compartilhar notícia


O apresentador João Silva, filho do também apresentador Faustão, fez uma homenagem de Dia dos Pais durante a estreia de sua atração no SBT, o Programa do João, na madrugada deste domingo, 10. Fausto Silva está internado em decorrência de uma infecção bacteriana e transplantes de fígado e rim.

"Eu sei o quanto eu te amo, acho que o que a gente fala todos os dias, não precisa ser dito no Dia dos Pais. É uma data que, muitas vezes, serve como um momento de reconciliar um pai com filho, a família, mas para quem se ama e fala que se ama todos os dias, é mais um dia para reforçar o que a gente fala", disse o apresentador.

Em determinado momento, pediu que a produção exibisse um vídeo em que foram lembrados momentos entre João e Faustão desde a infância, ainda bebê, passando por brincadeiras nos programas de auditório, até a sua estreia como apresentador, com algumas frases elogiosas ditas no ar de filho para pai.

Durante o vídeo, uma locução de João Silva foi inserida abordando o estado de saúde do pai: "Aproveitando que este domingo é uma data tão especial e importante, quero agradecer a cada um, de coração, que torce pela recuperação do meu pai e tem mandado tanta energia boa e muito carinho para toda a nossa família. O meu mais sincero obrigado, do fundo do meu coração. E digo que sou muito grato de poder passar essa data celebrando ao lado dele".


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.