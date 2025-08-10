DGABC
Domingo, 10 de Agosto de 2025

Nacional Titulo

Chefe do PCC é capturado e morto em Praia Grande, no litoral de São Paulo

10/08/2025 | 13:10
Luken Cesar Burghi Augusto, um dos criminosos mais procurados do País e chefe do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi morto no sábado, 9, depois de entrar em confronto com os policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), no município de Praia Grande (SP), segundo relato, em vídeo, do secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, na rede social X.

Foragido da Justiça e integrante do crime organizado, ele estava condenado a 46 anos e 11 meses de prisão. O criminoso participou de um mega assalto a uma empresa de transporte de valores, a Protege, na cidade de Araçatuba (SP), em 2017.

"Infelizmente, o indivíduo optou pelo confronto, atirou nos policiais e não restou outra alternativa a não ser a neutralização", disse Derrite, em vídeo. A ocorrência foi na Avenida Dom Pedro II, no bairro Ocian.

O criminoso reagiu à abordagem e disparou contra os policiais, que não ficaram feridos.

Segundo o secretário, outro criminoso, chamado Gabriel, com mandado de prisão em aberto, subtraiu a arma de fogo de Luken e fugiu. Mas os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) conseguiram recuperar a arma e prenderam o indivíduo, disse o secretário.

*A reportagem buscou a Secretaria de Segurança Pública para mais informações sobre o caso e aguarda retorno.


