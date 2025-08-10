DGABC
DGABC

Domingo, 10 de Agosto de 2025

Internacional

Putin conversa com Lula sobre Ucrânia e Brics

10/08/2025 | 07:02
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou neste sábado, 9, por telefone, com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre os esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia, afirmou o Planalto. Na conversa de 40 minutos, Putin agradeceu o empenho do Brasil nas tratativas pela pacificação. Lula reiterou a disposição do Brasil para colaborar.

Os líderes abordaram ainda o cenário político e econômico internacional e a cooperação entre os dois países no âmbito do Brics.

A conversa ocorreu no momento em que a Rússia vem sendo pressionada pelos EUA a chegar a um acordo pelo fim da guerra. O presidente dos EUA, Donald Trump anunciou um encontro com Putin na sexta-feira, dia 15, no Alasca, no qual espera abordar uma negociação que prevê troca de territórios. Neste sábado, porém, o líder ucraniano, Volodmir Zelenski, rejeitou essa possibilidade.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.


