Putin conversa com Lula sobre Ucrânia e Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou neste sábado, 9, por telefone, com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre os esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia, afirmou o Planalto. Na conversa de 40 minutos, Putin agradeceu o empenho do Brasil nas tratativas pela pacificação. Lula reiterou a disposição do Brasil para colaborar.
Os líderes abordaram ainda o cenário político e econômico internacional e a cooperação entre os dois países no âmbito do Brics.
A conversa ocorreu no momento em que a Rússia vem sendo pressionada pelos EUA a chegar a um acordo pelo fim da guerra. O presidente dos EUA, Donald Trump anunciou um encontro com Putin na sexta-feira, dia 15, no Alasca, no qual espera abordar uma negociação que prevê troca de territórios. Neste sábado, porém, o líder ucraniano, Volodmir Zelenski, rejeitou essa possibilidade.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.