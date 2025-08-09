DGABC
DGABC

Sábado, 9 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Governo Lula diz que 'deplora' decisão de Israel de expandir operação militar na Faixa de Gaza

09/08/2025 | 21:46
Compartilhar notícia


O governo Lula afirma que "deplora" a decisão de Israel de expandir as operações militares na Faixa de Gaza, incluindo uma nova incursão à Cidade de Gaza. A iniciativa foi anunciada nesta sexta-feira, 8, pelo primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores neste sábado, 9, o governo brasileiro diz que a iniciativa de Israel "deverá agravar a catastrófica situação humanitária da população civil palestina, assolada por cenário de mortes, deslocamento forçado, destruição e fome".

"Ao recordar que a Faixa de Gaza - assim como a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental - é parte inseparável do Estado da Palestina, o Brasil renova o apelo à retirada completa e imediata das tropas israelenses do território", afirma o Itamaraty, reiterando a "a urgência da implementação de cessar-fogo permanente, da libertação de todos os reféns e da entrada desimpedida de ajuda humanitária."


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.