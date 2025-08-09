DGABC
Cultura & Lazer Titulo

'Altas Horas' deste sábado traz pais e filhos como convidados; veja quem vai

09/08/2025 | 20:21
O Altas Horas deste, sábado, 9, faz uma homenagem ao Dia dos Pais trazendo convidados cantando ao lado de seus pais ou filhos. Entre eles, Compadre Washington e Compadinho, Diogo Nogueira e Davi, Marcelo D2 e Sain, Felipe Araújo e João Reis, João Suplicy e Maria Luiza e Laura, Tatau e Beberes, Lucca (campeão do Estrela da Casa) e Humberto Penna, Beto Jamaica e Roberto, João Neto e Frederico com Gil Neto (pai da dupla), Paulinho Moska e Tom Karabachian, Leoni e Antonio Leoni.

Entre as músicas cantadas no palco do programa estão Espelho, Loadeando e Mal Acostumado. O apresentador Serginho Groisman também é pai: seu filho, Thomas, nasceu em 2015, fruto do relacionamento com Fernanda Molina.

O Altas Horas de hoje vai ao ar a partir das 22h25 deste sábado, na TV Globo, após a novela Vale Tudo.


