Dia dos Pais: 15 frases e mensagens para mandar por WhastsApp

Expressar os próprios sentimentos nem sempre é tarefa fácil. Com a chegada do Dia dos Pais, que ocorre neste domingo, 10, a pressão para enviar uma bela mensagem de texto via WhatsApp cresce.

Se a inspiração está em falta, mas você quer honrar o sentimento que sente por sua família, o Estadão separou 15 frases para servir como inspiração na hora de enviar uma mensagem para o seu pai.

Confira:

- Obrigado por sempre vencer os seus medos e me entregar um mundo mais seguro. Feliz Dia dos Pais!

- Feliz Dia dos Pais! Obrigado por ser meu exemplo de força, carinho e dedicação. Você é meu herói hoje e sempre!

- Um pai é alguém para se orgulhar, alguém para se agradecer e, especialmente, alguém para se amar. Feliz Dia dos Pais!

- Você guia o meu caminho e me mostra que sempre podemos ser melhores. Feliz Dia dos Pais!

- Pai, você me ensinou a cair com dignidade e levantar com coragem. Feliz Dia dos Pais!

- Neste Dia dos Pais, quero agradecer por todo o sacrifício e apoio incondicional que você me ofereceu. Sem eles, não estaria aqui hoje. Obrigado por tudo!

- Ser pai não é só questão de sangue, é de presença. E você sempre esteve aqui. Feliz Dia dos Pais!

- Quando era pequeno, achava que meu pai era um super-herói. Hoje tenho certeza! Feliz Dia dos Pais!

- Que todos os dias eu consiga te retribuir um pouco do muito que você já fez por mim. Obrigado por sempre estar aqui. Feliz Dia dos Pais!

- Se hoje sou quem sou, é porque tive o melhor exemplo dentro de casa. Feliz Dia dos Pais!

- Pai, sua força é silenciosa, mas o seu amor grita nos detalhes do dia a dia. Obrigado por cuidar de mim. Feliz Dia dos Pais!

- Meu velho, o tempo passa, os seus cabelos vão ficando grisalhos, mas o meu amor por você se mantém eternamente jovem. Feliz Dia dos Pais!

- Pai, parabéns pelo seu dia. E pelo meu também, afinal, sem mim você não seria pai!

- Seus dias gastos comigo fizeram de mim o que sou. Obrigada por tudo! Feliz Dia dos Pais!

- Cada segundo ao seu lado fez de você meu melhor exemplo a ser seguido! Te amo incondicionalmente com o carinho que apenas um filho é capaz de compartilhar. Conte comigo sempre! Feliz Dia dos Pais!