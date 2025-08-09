DGABC
DGABC

Sábado, 9 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Zoológico alemão sacrifica três filhotes de tigre abandonados pela mãe

09/08/2025 | 19:57
Compartilhar notícia


Três filhotes de tigre-siberiano abandonados pela mãe, que parou de amamentá-los, tiveram que ser sacrificados pelo zoológico alemão de Leipzig, informou a instituição neste sábado, 9. Após dar à luz na quarta-feira, a tigresa Yushka a princípio "cuidou de sua prole de forma exemplar", explicou o estabelecimento do leste da Alemanha.

Mas, desde a quinta-feira, se "desligou de suas crias", sua primeira ninhada, e parou de alimentá-las.

A decisão de sacrificar os filhotes foi tomada depois de dois dias em que os tigrinhos "foram se debilitando cada vez mais".

O zoológico teve que assumir uma "grande responsabilidade" para evitar aos pequenos "uma morte por inanição", explicou o veterinário Andreas Bernhard.

A interrupção do cuidado com a prole "sem motivo aparente" faz parte do "comportamento das mães de primeira viagem inexperientes no reino animal", assinalou o diretor do zoológico, Jörg Junhold.

Os tigres-siberianos, também chamados tigres-de-amur, são os maiores felinos do mundo e vivem sobretudo no Extremo Oriente russo, onde estão ameaçados de extinção.

Em julho, outro zoológico alemão, o de Nuremberg, sacrificou doze de seus babuínos, alegando que seu recinto estava superlotado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.