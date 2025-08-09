'Não vai ser fácil', diz Silvia Abravanel sobre 1º Dia dos Pais após morte de Silvio Santos

Silvia Abravanel falou a respeito do primeiro Dia dos Pais que vai passar sem o seu pai, o apresentador Silvio Santos, durante o Sábado Animado deste dia 9. No encerramento do programa, que é voltado ao público infantil, a apresentadora disse: "Eu desejo um feliz Dia dos Pais para todos os papais desse Brasil. Amanhã (domingo, 10) não vai ser um dia fácil. Mas vai ser um dia que eu sei que meu papai vai estar passando ao lado de Deus, o Pai de todos os pais, e do papai dele, o meu avô querido, vovô Alberto."

"Eu desejo que todos vocês sejam abençoados demais, com muita paz, saúde, alegria. Que abracem seus filhos e seus filhos lhes abracem e encham vocês de muito amor e muito carinho", concluiu Silvia Abravanel.

Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto de 2024, aos 93 anos de idade. Além de Silvia, teve outras cinco filhas, Patrícia, Rebeca, Renata, Daniela e Cíntia.