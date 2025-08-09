Trump anuncia Tammy Bruce como Embaixadora dos EUA na ONU

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 9, a nomeação de Tammy Bruce como próxima representante-adjunta dos EUA na Organização das Nações Unidas (ONU), com o posto de embaixadora. Atualmente, Tammy ocupa o cargo de porta-voz do Departamento de Estado.
"Tenho o prazer de anunciar que estou nomeando Tammy Bruce, uma grande patriota, personalidade da televisão e autora best-seller, como nossa próxima Representante Adjunta dos Estados Unidos nas Nações Unidas, com o posto de Embaixadora", afirmou Trump em post na sua rede Truth Social.
"Desde o início do meu segundo mandato, Tammy tem servido com distinção como Porta-voz do Departamento de Estado, onde fez um trabalho fantástico. Tammy Bruce representará nosso país brilhantemente nas Nações Unidas", disse o presidente.
