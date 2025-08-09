DGABC
Sábado, 9 de Agosto de 2025

Internacional Titulo

Reunião entre EUA e Europa sobre cessar-fogo na Ucrânia foi 'construtiva', afirma Zelenski

09/08/2025 | 18:01
A reunião entre autoridades de segurança dos Estados Unidos e da Europa sobre o cessar-fogo no conflito entre Rússia e Ucrânia, ocorrida neste sábado, 9, foi "construtiva", afirmou o presidente ucraniano Volodymir Zelenski, em sua conta no X.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, se encontraram neste sábado com aliados ucranianos e europeus no Reino Unido, com o objetivo de discutir o esforço de Washington para encerrar a guerra. Estiveram presentes representantes da França, Alemanha, Itália, Finlândia e Polônia, acrescentou Zelenski.

"Nós acabamos de receber um relatório do nosso time no Reino Unido - de Andriy Yermak (chefe de gabinete da presidência da Ucrânia). Houve conversas dos representantes de segurança dos EUA e da Europa. A reunião foi construtiva", disse o presidente.

Segundo Zelenski, seu colega dos EUA, Donald Trump, tem "os meios e a determinação" para garantir o acordo de cessar-fogo na região. "O que é necessário agora não é uma pausa nas mortes, mas uma paz real e duradoura. Não um cessar-fogo em algum momento no futuro, em meses, mas imediatamente. O presidente Trump me disse isso, e eu apoio plenamente", afirmou o líder ucraniano na rede social.

Trump se encontrará com o presidente russo, Vladimir Putin, no estado americano do Alasca na próxima sexta-feira, dia 15 de agosto. Mais cedo, Zelenski rejeitou ceder formalmente parte do território ucraniano à Rússia, e criticou o anúncio da reunião entre Trump e Putin, alertando que qualquer acordo de paz que exclua Kiev levaria a "soluções mortas".


