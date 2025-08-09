DGABC
DGABC

Sábado, 9 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Dezenas de milhares de israelenses protestam em Tel Aviv contra avanço militar na Faixa de Gaza

09/08/2025 | 17:15
Compartilhar notícia


Enquanto cresce a condenação de países e organismos multilaterais sobre o plano de Israel de expandir suas operações militares na Faixa de Gaza, dezenas de milhares de israelenses se reúnem neste sábado (9) em Tel Aviv para protestar contra a decisão do governo israelense. A mídia local classificou a manifestação como uma das maiores contra a administração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nos últimos meses.

Uma declaração conjunta de nove nações, incluindo Alemanha, Reino Unido, França e Canadá, aponta que o grupo "rejeita fortemente" a expansão militar, que deve piorar a "situação humanitária catastrófica", coloca reféns em risco e pode aumentar o número de deslocamentos em massa das vítimas. Qualquer tentativa de anexação ou assentamento em Gaza por parte de Israel viola o direito internacional.

Um outro comunicado de mais de 20 países, incluindo os mediadores de cessar-fogo Egito e Catar, juntamente com Arábia Saudita, Turquia e Emirados Árabes Unidos, chamou a ofensiva de Israel de "escalada perigosa e inaceitável." O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o plano agravará a "situação já extremamente dramática" em Gaza.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) planeja uma reunião de emergência no domingo sobre o conflito no Oriente Médio.

Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.