Cultura & Lazer Titulo

Correção: Imagem feita por IA mostra Machado de Assis dando boas-vindas a Miriam Leitão na ABL

09/08/2025 | 16:16
O título da matéria enviada anteriormente estava incorreto. Segue o texto com o título corrigido.

A jornalista e escritora Miriam Leitão tomou posse, na noite desta sexta-feira, 8, na cadeira de número 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL), sucedendo o cineasta Cacá Diegues, que morreu em fevereiro deste ano. E um dos detalhes que chamou a atenção na cerimônia foi a montagem feita por IA (inteligência artificial), na qual mostra o escritor Machado de Assis (1839 - 1908) dando as boas-vindas à jornalista.

A imagem apareceu no momento em que Antônio Carlos Secchin fez uma brincadeira. "Acertaram no Machado, já na Miriam?", disse ele, arrancando risadas da plateia. Secchin ocupa a cadeira 19 da Academia. Machado de Assis foi um dos fundadores e presidiu a ABL por 10 anos.

Miriam Leitão é a 12ª mulher a integrar a academia. Ela foi eleita em 30 de abril com 20 votos entre 34 possíveis. O colar da academia foi entregue pela acadêmica Ana Maria Machado, e o diploma, por Ruy Castro.

A comissão de entrada foi formada por Rosiska Darcy de Oliveira, Fernanda Montenegro e Lilia Moritz Schwarcz; a de saída, por Carlos Nejar, Antonio Torres e Ailton Krenak.


