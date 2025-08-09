DGABC
DGABC

Sábado, 9 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Europa e Ucrânia se opõem à proposta de cessar-fogo de Putin e criam contraproposta

09/08/2025 | 16:04
Compartilhar notícia


Potências europeias e a Ucrânia responderam ao plano de cessar-fogo do presidente russo, Vladimir Putin, no sábado (9) com uma contraproposta que, segundo eles, deve servir como base para que as próximas conversas entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder russo ganhem tração, de acordo com dois oficiais europeus familiarizados com as negociações.

A iniciativa europeia rejeitou uma proposta russa de trocar partes da região de Donetsk controladas pela Ucrânia por um cessar-fogo. Essa proposta foi apresentada em uma reunião com altos funcionários dos Estados Unidos na Inglaterra no sábado.

Governos europeus, incluindo Grã-Bretanha, Alemanha e França, bem como a Ucrânia, se apressaram para responder à proposta de paz que surgiu do encontro da semana passada entre Putin e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, no Kremlin. Após essas conversas, o presidente Trump deixou expirar seu prazo autoimposto para impor sanções secundárias severas à Rússia e concordou com uma cúpula com Putin no Alasca em 15 de agosto.

O objetivo europeu é traçar uma linha vermelha comum junto com a Ucrânia que, de acordo com oficiais europeus, deve se aplicar a qualquer potencial negociação com a Rússia. "O futuro da Ucrânia não pode ser decidido sem os ucranianos, que têm lutado por sua liberdade e segurança há mais de três anos", postou o presidente francês Emmanuel Macron nas redes sociais no sábado. "Os europeus também necessariamente farão parte da solução, pois isso diz respeito à sua segurança."

A proposta europeia inclui exigências de que um cessar-fogo deve ocorrer antes de qualquer outra medida ser tomada. Também afirma que o território só pode ser trocado de maneira recíproca - o que significa que, se a Ucrânia se retirar de algumas regiões, a Rússia deve se retirar de outras. "Você não pode iniciar um processo cedendo território no meio de combates", disse um negociador europeu.

O plano europeu foi apresentado ao vice-presidente americano, J.D. Vance, ao secretário de Estado, Marco Rubio, ao enviado de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, e a Witkoff. A proposta estipula que qualquer concessão territorial por parte de Kiev deve ser protegida por garantias de segurança inabaláveis - incluindo a potencial adesão da Ucrânia à Otan.

De acordo com vários oficiais informados sobre a proposta trazida por Witkoff de Moscou, Putin disse que concordaria com um cessar-fogo em troca de a Ucrânia entregar aproximadamente um terço da região leste de Donetsk, que Kiev ainda controla. A linha de frente seria congelada em outros lugares, incluindo nas regiões de Zaporizhzhia e Kherson, que a Rússia também reivindica como suas.

Fonte: Dow Jones Newswires*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.