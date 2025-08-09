Ana Lima Cecilio deixa curadoria da Flip e será nova editora-executiva no Grupo Record

Ana Lima Cecilio está deixando a função de curadora na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que assumiu há dois anos, para se dedicar a um novo desafio. Ela será a editora-executiva de ficção nacional na Editora Record.

Filósofa de formação, ela já atuou como editora na Carambaia e no selo Biblioteca Azul, da Globo Livros.

Na nova função, fará parte do grupo que inclui Lívia Vianna, Lucas Telles, Rafaella Machado e Renata Pettengill, todos chefiados pelo diretor editorial Cassiano Elek Machado.

Em nota, Ana Cecilio diz estar "cheia de animação": "Voltar a fazer livros vai ser uma imensa alegria, ainda mais com uma equipe tão competente".

A Flip

Em sua passagem pela festa literária da cidade fluminense, esteve à frente das edições que homenagearam o jornalista João do Rio e o escritor e poeta brasileiro Paulo Leminski.

Em 2025, a programação contou com 20 mesas literárias com autores nacionais e estrangeiros. A escolha por Leminski se deveu à vontade de Ana Cecilio por um evento com mais poesia.

Cerca de 34 mil pessoas passaram pela festa durante seus cinco dias, segundo dados preliminares da Secretaria de Turismo de Paraty. Os autores mais vendidos na ocasião foram Valter Hugo Mãe, o homenageado Paulo Leminski e Rosa Montero.