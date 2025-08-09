DGABC
DGABC

Sábado, 9 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Pugilista morre, outro é submetido a cirurgia após evento de boxe, e Japão muda regra

09/08/2025 | 13:57
Compartilhar notícia


O pugilista japonês Shigetoshi Kotari morreu na sexta-feira em decorrência de ferimentos sofridos no ringue durante a luta com o conterrâneo Yamato Hata, em 2 de agosto, no Korakuen Hall, em Tóquio, na disputa do título superpena da Federação de Boxe do Pacífico e do Leste (OPBF).

O lutador de 28 anos desmaiou após o empate em 12 assaltos e foi levado ao hospital, onde acabou submetido a uma cirurgia cerebral de emergência por causa de um hematoma subdural - acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro. Kotari, que tinha um cartel de oito vitórias, dois empates e duas derrotas, não resistiu e morreu seis dias depois.

"O mundo do boxe lamenta o trágico falecimento do lutador japonês Shigetoshi Kotari, que não resistiu aos ferimentos sofridos durante sua luta pelo título em 2 de agosto", anunciou a Organização Mundial de Boxe (WBO). "Um guerreiro no ringue. Um lutador em espírito. Partiu cedo demais. Nossos pensamentos e orações estão com sua família, equipe e toda a comunidade japonesa do boxe."

O presidente do Conselho Mundial de Boxe (WBC), Mauricio Sulaimán, também prestou homenagem ao boxeador. "Lamento profundamente a perda, um acidente no ringue que nos obriga a continuar buscando maneiras de tornar o boxe mais seguro e implementar programas de prevenção. Nossos mais profundos pêsames e condolências à sua família e à comunidade do boxe no Japão", disse.

Segundo a Comissão Japonesa de Boxe (JBC), além de Kotari, outro pugilista passou por cirurgia cerebral na mesma noite. Hiromasa Urakawa também foi hospitalizado e submetido a uma cirurgia de emergência depois de ser nocauteado no oitavo assalto por Yoji Saito, em luta do peso-pena, e continua internado em observação.

Após o evento, o órgão que regula a modalidade no Japão anunciou que as lutas pelo cinturão da Federação de Boxe do Pacífico e do Leste serão reduzidas para um limite de 10 rounds, em vez de 12, a partir do próximo evento, nesta terça-feira.

Em fevereiro deste ano, o irlandês John Cooney morreu, também aos 28 anos, em decorrência de uma hemorragia intracraniana sofrida em uma luta com o galês Nathan Howells, interrompida no nono assalto, da categoria superpena, em Belfast, na Irlanda do Norte.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.