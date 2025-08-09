DGABC
Sábado, 9 de Agosto de 2025

Internacional

Trump: coletiva de imprensa na casa Branca na próxima segunda irá parar crime em Washington

09/08/2025 | 13:12
O presidente americano, Donald Trump, postou na rede social Truth Social que realizará na segunda-feira, 11, uma coletiva de imprensa na Casa Branca, que "essencialmente, irá parar o crime violento em Washington D.C.".

Na quarta-feira, 6, Trump já havia mencionado que estava considerando levar a Guarda Nacional para Washington. "A cidade se tornou uma das mais perigosas do mundo. Em breve será uma das mais seguras!!!", concluiu o presidente americano na postagem.

Desde ontem, o governo reforçou a segurança em Washington com agentes federais em áreas turísticas da capital do país. O esforço deve durar sete dias e ocorre após diversas críticas de Trump à taxa de criminalidade da cidade.


