Nacional Titulo

O que disse o papa Leão XIV sobre o pedido de renúncia de dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio

09/08/2025 | 10:49
O papa Leão XIV aceitou nesta quinta-feira, 7, o pedido de renúncia de dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, mas ele continuará no cargo. O pontífice pediu para que o cardeal continue no cargo por mais dois anos até a nomeação do sucessor.

Ainda conforme a arquidiocese, Leão XIV "manifestou reconhecimento e gratidão pelo serviço prestado" por dom Orani, que está no cargo desde 2009 e completou 75 anos em junho. Essa é a idade limite para a apresentação da renúncia obrigatória, segundo o Direito Canônico.

Em São Paulo, o cardeal Odilo Pedro Scherer apresentou sua carta de renúncia ao completar 75 anos no ano passado. O então papa Francisco solicitou que ele permanecesse até 2026 no cargo.

Em Aparecida, o atual arcebispo, dom Orlando Brandes, já completou 79 anos. Francisco autorizou sua permanência até completar 80, no ano que vem.

Scherer e Tempesta foram dois dos sete cardeais brasileiros que votaram no conclave que elegeu Leão XIV para suceder o papa Francisco. Outro cardeal brasileiro que participou do conclave e deverá apresentar sua carta de renúncia ainda este ano é dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus. Ele completará 75 anos em 6 de novembro.


