Suspeitos de tentativa de arrastão em prédio próximo à Av. Paulista são detidos após tiroteio

A Polícia Militar de São Paulo deteve na tarde desta sexta-feira, 8, dois homens suspeitos de tentar invadir um prédio na Rua Mário Amaral, no bairro do Paraíso, próximo à Avenida Paulista. Um homem foi preso e o outro, menor de idade, foi apreendido.

Os ladrões chegaram a entrar no prédio por meio de um carro com placas clonadas e usando um controle do portão, também clonado, segundo informações preliminares da Polícia Militar.

Funcionários do condomínio teriam percebido a ação suspeita dos criminosos e prendido o carro em uma clausura - sistema de segurança comum em prédio que consiste de duas barreiras.

A PM foi acionada, e uma das equipes usou uma viatura para bloquear a saída dos suspeitos, estacionando o carro na frente do portão do edifício.

Os assaltantes chegaram a bater com o carro na traseira da viatura e tentaram escapar a pé, correndo dos policiais, dando início a uma perseguição.

Imagens de monitoramento obtidas pelo Estadão mostram dois homens saindo do veículo, e os agentes disparando contra os assaltantes.

De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido na ocorrência e, ao menos, dois suspeitos foram detidos. A ocorrência segue em andamento no 27° Distrito Policial (Campo Belo).

Quadrilha que invadia condomínios na zona sul é presa

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na madrugada desta sexta-feira, 8, 12 homens e apreendeu 2 menores suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubos e furtos a residências na zona sul de São Paulo.

O grupo foi detido no bairro Sacomã e, conforme as investigações, tinha um "chefe" que determinava qual vítima seria assaltada e quem iria cometer o crime.

A quadrilha utilizava a clonagem de controles remotos para invadir condomínios e residências. O grupo é suspeito de roubos na região de Moema, onde dois crimes do tipo aconteceram nesta semana.

Na noite do último sábado, 2, cerca de 15 criminosos armados invadiram um condomínio residencial, renderam moradores e roubaram vários apartamentos. Os assaltantes acessaram o condomínio com o controle remoto de um dos apartamentos, que foi clonado.

Eles usavam máscaras, luvas e ostentavam as armas. Depois de invadir as unidades, eles buscavam por celulares, joias, relógios e dinheiro. Na fuga, levaram o veículo de um dos moradores.

No início da noite de terça-feira, 5, dois homens entraram pelo portão da garagem de um prédio na Alameda dos Anapurus, também em Moema, usando um controle remoto clonado e renderam os moradores de um apartamento.

O proprietário de 63 anos e seu pai, um idoso acamado de 95, foram amarrados e amordaçados, enquanto os ladrões praticavam o roubo.

Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados, o que impossibilitou contato com suas defesas. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) diz que todos os casos estão sendo investigados. (COLABOROU JOSÉ MARIA TOMAZELA)