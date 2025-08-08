Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,45%

Pontos: 135.913,25

Máxima de +0,17% : 136.761 pontos

Mínima de -0,64% : 135.659 pontos

Volume: R$ 25,37 bilhões

Variação em 2025: 12,99%

Variação no mês: 2,14%

Dow Jones: +0,47%

Pontos: 44.175,61

Nasdaq: +0,98%

Pontos: 21.450,02

Ibovespa Futuro: -0,57%

Pontos: 136.275

Máxima (pontos): 136.810

Mínima (pontos): 135.725

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 36,96

Variação: +0,49%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,57

Variação: -6,03%

Bradesco PN

Preço: R$ 15,90

Variação: +0,7%

Ambev ON

Preço: R$ 12,36

Variação: -0,42%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,78

Variação: -7,95%

Vale PNA

Preço: R$ 55,40

Variação: +2,38%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,45

Variação: -0,71%

Vale ON

Preço: R$ 55,40

Variação: +2,38%

Itausa PN

Preço: R$ 10,89

Variação: +0,18%

Global 40

Cotação: 734,736 centavos de dólar

(7/8/2025)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4351

Venda: R$ 5,4361

Variação: +0,25%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,58

Venda: R$ 5,68

Variação: -0,53%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4248

Venda: R$ 5,4254

Variação: -0,7%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5600

Venda: R$ 5,6590

Variação: -0,32%

- Dólar Futuro (agosto)

Cotação: R$ 5,4620

Variação: +0,24%

- Euro

Compra: US$ 1,1639 (às 18h40)

Venda: US$ 1,1643 (às 18h40)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3280

Venda: R$ 6,3290

Variação: +0,13%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4900

Venda: R$ 6,5970

Variação: -0,57%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.491,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,09%