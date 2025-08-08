DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Endrick assume camisa 9 do Real Madrid no dia da renovação de Gonçalo Díaz e comemora

08/08/2025 | 18:43
Compartilhar notícia


A sexta-feira foi agitada no Real Madrid. Além de se despedir de Reinier, negociado como Atlético-MG, e confirmar a renovação de contrato com o jovem Gonzalo Díaz por cinco temporadas, o clube merengue oficializou Endrick com a pesada camisa 9 que estava com Mbappé e já foi de Ronaldo na próxima temporada.

Jornais espanhóis especularam ao longo do dia que Gonzalo poderia ser o novo 9. Após brilhar na ausência de Mbappé durante o Mundial de Clubes dos Estados Unidos, o jovem despertou interesse em outros clubes da Espanha, mas o Real Madrid vetou sua saída. Ele será a camisa 16.

Apesar da manutenção de Gonzalo Díaz, o Real Madrid também parece disposto a dar novas oportunidades a Endrick. O técnico Xabi Alonso sabe que a temporada será dura e pode usar o brasileiro mais vezes com a iminente saída de Rodrygo, na mira do Liverpool. Receber a camisa 9 - Mbappé assumiu a 10 de Modric - é uma motivação a mais para ex-palmeirense tentar a volta por cima na Espanha.

Endrick sempre bateu o pé de que tem condições de mostrar suas qualidades no clube e que não gostaria de sair, mesmo com a imprensa espanhola dando quase certa seu empréstimo à Real Sociedad. Na época do técnico Carlo Ancelotti, suas aparições eram raras e basicamente na etapa final. Alonso parece mais disposto a utilizá-lo.

O brasileiro usou seus stories do Instagram para mostrar o forte trabalho físico do dia e também a confirmação da camisa 9. Em maneira de gratidão, escreveu apenas Deus em espanhol e colocou emoji de mãos fechadas em "agradecimento".

Ants da largada oficial na temporada, o Real Madrid faz amistoso com o WSG Tirol, na Áustria, terça-feira, depois encara o Osasuna no Santiago Bernabéu, dia 19, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.