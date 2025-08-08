Endrick assume camisa 9 do Real Madrid no dia da renovação de Gonçalo Díaz e comemora

A sexta-feira foi agitada no Real Madrid. Além de se despedir de Reinier, negociado como Atlético-MG, e confirmar a renovação de contrato com o jovem Gonzalo Díaz por cinco temporadas, o clube merengue oficializou Endrick com a pesada camisa 9 que estava com Mbappé e já foi de Ronaldo na próxima temporada.

Jornais espanhóis especularam ao longo do dia que Gonzalo poderia ser o novo 9. Após brilhar na ausência de Mbappé durante o Mundial de Clubes dos Estados Unidos, o jovem despertou interesse em outros clubes da Espanha, mas o Real Madrid vetou sua saída. Ele será a camisa 16.

Apesar da manutenção de Gonzalo Díaz, o Real Madrid também parece disposto a dar novas oportunidades a Endrick. O técnico Xabi Alonso sabe que a temporada será dura e pode usar o brasileiro mais vezes com a iminente saída de Rodrygo, na mira do Liverpool. Receber a camisa 9 - Mbappé assumiu a 10 de Modric - é uma motivação a mais para ex-palmeirense tentar a volta por cima na Espanha.

Endrick sempre bateu o pé de que tem condições de mostrar suas qualidades no clube e que não gostaria de sair, mesmo com a imprensa espanhola dando quase certa seu empréstimo à Real Sociedad. Na época do técnico Carlo Ancelotti, suas aparições eram raras e basicamente na etapa final. Alonso parece mais disposto a utilizá-lo.

O brasileiro usou seus stories do Instagram para mostrar o forte trabalho físico do dia e também a confirmação da camisa 9. Em maneira de gratidão, escreveu apenas Deus em espanhol e colocou emoji de mãos fechadas em "agradecimento".

Ants da largada oficial na temporada, o Real Madrid faz amistoso com o WSG Tirol, na Áustria, terça-feira, depois encara o Osasuna no Santiago Bernabéu, dia 19, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.