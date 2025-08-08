Atlético-MG acerta com o atacante Reinier até 2029: 'Um prazer estar no clube'

Depois de ser pouco aproveitado pelo Real Madrid e passar por outros clubes da Europa por empréstimo pela falta de espaço no clube merengue, o atacante Reinier está de volta ao futebol brasileiro. O jogador de 23 anos foi anunciado pelo Atlético-MG nesta sexta-feira, com longo contrato até dezembro de 2029.

"O Atlético acertou a contratação do atacante Reinier. O jogador de 23 anos, que pertencia ao Real Madrid, da Espanha, chega ao Galo para reforçar o elenco alvinegro na sequência da temporada. Ele assinou contrato até dezembro de 2029 e usará a camisa 18", oficializou o clube mineiro.

Reinier é o segundo atacante contratado pelo Atlético-MG nesta janela de transferências - também anunciou o volante Alexsander. Antes, o clube fechou com Biel, do Sporting, aumentando bastante a concorrência no setor. Além do ídolo Hulk, o clube conta com Rony, Cuello, Dudu, Júnior Santos, João Marcelo. Isaac e Cadu para o setor ofensivo.

Revelado na base do Flamengo, Reinier sempre viu seu nome envolvido em possível volta para o clube rubro-negro, o que jamais ocorreu. Agora, ele celebra a "nova casa" pelas próximas quatro temporadas após passar por Borussia Dortmund (Alemanha), Girona (Espanha), Frosinone (Itália) e Granada (Espanha), sempre por empréstimo do Real Madrid.

"Um prazer para mim estar aqui no Galo. Como eu falei com o meu pai, com todo mundo e com o meu staff, eu queria uma casa e eu acho que eu encontrei a casa correta. Não tinha uma casa, e agora eu tenho certeza que o Galo é minha nova casa", disse Reinier, em Belo Horizonte desde terça-feira.

Sem jamais utilizar Reinier, o Real Madrid desejou boa sorte ao jogador. "O Real Madrid CF e o Clube Atlético Mineiro chegaram a um acordo para a transferência do nosso jogador Reinier. O Real Madrid gostaria de expressar sua gratidão e carinho pelos anos que ele passou no clube e deseja a ele e sua família tudo de bom nesta nova etapa de sua vida."