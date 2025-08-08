Detran-SP realiza leilão com carros a partir de R$ 4.500; Mauá participa

Ofertas a preços acessíveis entre motos e automóveis em condições de circular pelas ruas estarão no leilão que o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) promoverá, a partir de 1º de setembro, com veículos recolhidos por infração. O edital, publicado no Diário Oficial do Estado com a lista completa dos lotes, prevê um total de 1.159 unidades: 113 veículos conservados com condições de circulação, entre automóveis e motocicletas, 576 lotes de sucatas aproveitáveis para desmonte e 470 condenadas à fundição e reciclagem. Mauá terá lotes disponíveis.

As inscrições vão até 48h antes do leilão, no site da organizadora, a Líder Leilões (www.liderleiloes.com.br), onde serão feitos os lances e as sessões.

O pregão terá quatro dias, distribuídos entre as diversas categorias de lote (veja calendário abaixo). Nos dois primeiros, serão oferecidas as unidades conservadas, com condições de circular. A partir do segundo, e até o último dia, serão ofertadas as sucatas aproveitáveis para desmonte. Já as sucatas inservíveis, destinadas à fundição ou reciclagem, estão previstas para os dois últimos dias. No edital, é possível ver detalhes dos lotes, com informações como marca, modelo, motor, cor, ano de fabricação e lance mínimo definido por peritos. O lance mínimo é o valor de partida para as ofertas. A avaliação estimada de cada unidade é calculada com base nos valores praticados pelo mercado e no estado de conservação.

Visita e pré-lance

Os lotes oferecidos no leilão podem ser conferidos de perto entre 27 e 29 de agosto, nos horários das 9h às 12h e das 13h às 16h30. A visita é apenas para ver o lote: não é permitido seu manuseio, retirada, substituição de peças ou qualquer tipo de teste ou experimentação. Os veículos, sucatas e materiais ferrosos serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantias. Os lotes estão distribuídos em quatro pátios: DER – Ferraz de Vasconcelos (rua João de Deus Moraes, 1.050, Jardim Soeiro, 11 96840-0456, [email protected]), além das resevas técnicas de Itaquaquecetuba I (rua Sorocaba, 266, Vila Monte Belo, 11 96840-0456, [email protected]), Itaquaquecetuba II (av. Eldorado, 1.205, Vila Gepina, 11 96840-0456, [email protected]) e Mauá (av. João Ramalho, 1.504, Vila Noêmia, 11 96840-0456, [email protected]).

Os pré-lances também têm data certa para acontecer: eles começam dias antes do leilão, a partir de 24 de agosto, às 10h. Ao dar um pré-lance, o participante está sugerindo um preço para um veículo, valor que será convertido em lance no início da sessão pública e que, se não superado em até 30 segundos, se tornará automaticamente o vencedor e comprador daquela unidade. Uma vez aceito, um lance não pode ser desfeito. Não há possibilidade de desistência, conforme a Lei federal nº 14.133/2021.

O pré-lance é recomendado como medida preventiva para evitar falhas técnicas e de conexão, da parte do comprador postulante, durante o pregão. Quem não o fizer, porém, também pode participar do leilão de seu interesse, fazendo lance durante a sessão.

Há regras para o lance. No caso dos carros conservados, de acordo com o edital, o valor entre um incremento e outro deve ser de R$ 100,00 (cem reais). Já no caso das sucatas aproveitáveis, o valor é de R$ 50,00 (cinquenta reais). E, no das sucatas para reciclagem, medidas por quilo, de R$ 0,02 (dois centavos) por peso do lote.

Vale ressaltar que, mesmo que um pré-lance tenha sido feito, o proprietário do veículo listado para leilão tem o direito de recuperá-lo até um dia útil antes do certame, mediante a quitação dos débitos pendentes, entre infrações e tarifas de remoção e custódia em pátio, conforme a Resolução 623, de 2016, do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

Os leilões de veículos do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital, do governo paulista, são abertos a todas as pessoas interessadas, físicas e jurídicas inscritas no Cadastro da Receita Federal do Brasil, no caso dos veículos aptos a circular.

