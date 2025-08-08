CEO da Intel responde após Trump pedir sua renúncia por suposto conflito de interesse

O CEO da Intel, Lip-Bu Tan, afirmou que sempre atuou "dentro dos mais altos padrões legais e éticos", em resposta a declarações do presidente Donald Trump, que pediu sua renúncia imediata por possível conflito de interesse.

Na quinta-feira, Trump escreveu na rede Truth Social: "O CEO da Intel está altamente CONFLITANTE e deve renunciar, imediatamente. Não há outra solução para este problema. Obrigado pela sua atenção a este problema!"

A publicação veio após o senador Tom Cotton enviar uma carta ao presidente do conselho da Intel, Frank Yeary, expressando preocupação com os investimentos e vínculos de Tan com empresas de semicondutores supostamente ligadas ao Partido Comunista Chinês (PCCh) e ao Exército de Libertação Popular. Cotton questionou se Tan teria se desfeito dessas participações para evitar conflito de interesse.

Não estava claro, até a quinta, se Tan, que assumiu como CEO da Intel em março, havia de fato se desfeito dessas participações. Tan, porém, enviou uma mensagem aos funcionários, dizendo que há desinformação sobre seus cargos anteriores na Walden International e na Cadence Design Systems, e reiterou que sempre seguiu os padrões apropriados.

"Estamos em contato com o governo para esclarecer os pontos levantados e garantir que tenham acesso aos fatos", disse Tan. "Compartilho plenamente o compromisso do presidente com a segurança nacional e econômica dos EUA, aprecio sua liderança para avançar nessas prioridades e tenho orgulho de liderar uma empresa tão central a esses objetivos."

A crescente rivalidade econômica e política entre EUA e China tem se concentrado cada vez mais em chips, inteligência artificial (IA) e outras tecnologias digitais consideradas estratégicas para o futuro econômico e militar. Em comunicado, a Intel disse estar "profundamente comprometida com o avanço dos interesses nacionais e econômicos dos EUA, e realizando investimentos significativos alinhados à agenda 'América Primeiro' do presidente". Fonte: Associated Press

