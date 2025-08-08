DGABC
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Munich Re reduz projeção anual de receita em balanço do 2º trimestre

08/08/2025 | 12:53
A Munich Re reduziu sua projeção de receita com seguros para o ano, mas reiterou a previsão de lucro, ao divulgar resultados do segundo trimestre nesta sexta-feira, 8. A empresa agora espera que a receita com seguros fique em 62 bilhões de euros em 2025.

A estimativa anterior era de 64 bilhões de euros. Apenas para a divisão de resseguros, o guidance foi reduzido de 42 bilhões para 40 bilhões de euros.

No segundo trimestre, a Munich Re registrou 14,775 bilhões de euros em receita com contratos de seguros, valor 1,2% menor do que a de um ano antes, em função de impactos cambiais negativos. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas, de 15,5 bilhões de euros, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

A Munich Re também confirmou que obteve lucro líquido de 2,085 bilhões de euros no trimestre, alta de 30% na comparação anual e bem acima da expectativa do mercado, de 1,62 bilhão de euros.

Para 2025, a empresa reafirmou projeção de lucro líquido de 6 bilhões de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


