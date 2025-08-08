DGABC
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Venda de carros na China desacelera a 6,3% em julho, com menor demanda e redução de promoções

08/08/2025 | 12:33
As vendas no varejo de carros de passeio subiram 6,3% em julho em relação ao ano anterior, para 1,8 milhão de veículos, mostraram dados da China Passenger Car Association (CPCA) nesta sexta-feira, 8, uma desaceleração em comparação ao aumento de 18% registrado em junho. Em comparação com o mês anterior, as vendas de carros de passeio caíram 12,4% em julho.

O crescimento mais lento acontece à medida que a demanda começou a esfriar após os esforços de Pequim para conter a guerra de preços no maior mercado de automóveis do mundo, e os dados refletiram um mês que viu menos promoções e cortes de preços do que no mesmo período do ano passado.

De acordo com a CPCA, as promoções reduzidas coincidindo com um período sem novos subsídios governamentais "provaram ser um obstáculo para os consumidores".

Por outro lado, as vendas de veículos elétricos mostraram um quadro mais positivo e aumentaram 12% em relação ao ano anterior, para 987 mil unidades no mês passado, disse a agência.

A China vendeu um total de 6,46 milhões de veículos de novas energias de janeiro a julho, um aumento de 30% em relação ao período do ano anterior, mostraram os dados. A Tesla vendeu 67.886 unidades em julho, uma queda de 8,4% em relação ao mesmo período em 2024.

As exportações de carros de passeio aumentaram 25% em relação ao ano anterior, para 475 mil unidades, com os embarques de veículos de novas energias mais do que dobrando para 213 mil unidades, mostraram os dados. A CPCA disse que espera que a indústria permaneça amplamente estável este mês. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


