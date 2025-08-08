Trump defende tarifaço e vê 'grande impacto positivo no mercado acionário'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma longa publicação na rede Truth Social nesta sexta-feira, 8, na qual defende a política de imposição de tarifas alfandegárias e critica a oposição, a que chama de "esquerda radical".
"As tarifas estão tendo grande impacto positivo no mercado acionário", afirmou Trump, ao dizer que os índices em Wall Street estão renovando sucessivos recordes.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.