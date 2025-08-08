DGABC
Sexta-Feira, 8 de Agosto de 2025

Internacional

Israel aprova plano para tomar a Cidade de Gaza, em nova escalada da guerra

08/08/2025 | 07:09
O Gabinete de Segurança de Israel aprovou um plano para tomar a Cidade de Gaza, na Faixa de Gaza, segundo o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A decisão, tomada na madrugada desta sexta-feira, 8 (pelo horário local), marca mais uma escalada da ofensiva de Israel contra o território palestino, lançada em resposta ao ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 2023.

Antes da reunião do Gabinete de Segurança, Netanyahu disse que Israel planejava retomar o controle de todo o território de Gaza para entregá-lo a forças árabes amigas opostas ao Hamas. Israel já controla cerca de três quartos do território devastado.

O plano tem a oposição de militares, que alertam para o risco aos reféns em poder do Hamas e aos soldados de Israel. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de inteligência artificial, editado e revisado pela redação Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


