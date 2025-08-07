DGABC
Cultura & Lazer Titulo

Francis Ford Coppola tem alta e deixa hospital italiano, diz agência

07/08/2025 | 18:48
Francis Ford Coppola recebeu alta hospitalar e está "se sentindo bem", segundo a Reuters.

O cineasta foi internado e submetido a um procedimento cardíaco em Roma, conforme revelado na tarde da última terça-feira, 5. A intervenção havia sido programada.

Aos 86 anos, o artista estava na Europa para participar do Festival de Cinema de Calábria, que ocorreu no final de julho. O diretor da trilogia Poderoso Chefão divulgou o seu último filme, o polêmico Megalópolis, durante o evento.

A história ambiciosa do longa segue o conflito entre Cesar Catilina (Adam Driver), um arquiteto genial que busca saltar para um futuro idealista, e seu opositor, o prefeito Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), defensor de propostas mais realistas à cidade de Nova Roma. O elenco ainda conta com nomes como Laurence Fishburne, Nathalie Emmanuel, Talia Shire, Aubrey Plaza, Jon Voight e Shia LeBouf.

Vencedor de cinco Oscars, Coppola é um dos nomes mais respeitados da história de Hollywood. Ao lado de nomes como Martin Scorsese, Steven Spielberg e Brian De Palma, o diretor revolucionou o cinema norte-americano com o movimento Nova Hollywood.


