Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,48%
Pontos: 136.527,61
Máxima de +1,84% : 137.007 pontos
Mínima estável: 134.533 pontos
Volume: R$ 23,95 bilhões
Variação em 2025: 13,5%
Variação no mês: 2,6%
Dow Jones: -0,51%
Pontos: 43.968,64
Nasdaq: +0,35%
Pontos: 21.242,70
Ibovespa Futuro: +1,38%
Pontos: 136.815
Máxima (pontos): 137.260
Mínima (pontos): 135.040
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 36,77
Variação: +1,74%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,58
Variação: +0,71%
Bradesco PN
Preço: R$ 15,80
Variação: +0,83%
Ambev ON
Preço: R$ 12,53
Variação: +0,4%
Petrobras ON
Preço: R$ 35,62
Variação: +0,74%
Vale PNA
Preço: R$ 54,25
Variação: +0,89%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,60
Variação: +0,15%
Vale ON
Preço: R$ 54,25
Variação: +0,89%
Itausa PN
Preço: R$ 10,86
Variação: +1,4%
Global 40
Cotação: 734,736 centavos de dólar
Variação: -1,07%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4217
Venda: R$ 5,4227
Variação: -0,74%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,61
Venda: R$ 5,71
Variação: +0,21%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4632
Venda: R$ 5,4638
Variação: -0,3%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5700
Venda: R$ 5,6770
Variação: estável
- Dólar Futuro (agosto)
Cotação: R$ 5,4490
Variação: -0,82%
- Euro
Compra: US$ 1,1663 (às 18h16)
Venda: US$ 1,1668 (às 18h16)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3190
Venda: R$ 6,3210
Variação: -0,75%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5400
Venda: R$ 6,6350
Variação: -0,08%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.425,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,59%
