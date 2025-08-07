Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,48%

Pontos: 136.527,61

Máxima de +1,84% : 137.007 pontos

Mínima estável: 134.533 pontos

Volume: R$ 23,95 bilhões

Variação em 2025: 13,5%

Variação no mês: 2,6%

Dow Jones: -0,51%

Pontos: 43.968,64

Nasdaq: +0,35%

Pontos: 21.242,70

Ibovespa Futuro: +1,38%

Pontos: 136.815

Máxima (pontos): 137.260

Mínima (pontos): 135.040

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 36,77

Variação: +1,74%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,58

Variação: +0,71%

Bradesco PN

Preço: R$ 15,80

Variação: +0,83%

Ambev ON

Preço: R$ 12,53

Variação: +0,4%

Petrobras ON

Preço: R$ 35,62

Variação: +0,74%

Vale PNA

Preço: R$ 54,25

Variação: +0,89%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,60

Variação: +0,15%

Vale ON

Preço: R$ 54,25

Variação: +0,89%

Itausa PN

Preço: R$ 10,86

Variação: +1,4%

Global 40

Cotação: 734,736 centavos de dólar

Variação: -1,07%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4217

Venda: R$ 5,4227

Variação: -0,74%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,61

Venda: R$ 5,71

Variação: +0,21%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4632

Venda: R$ 5,4638

Variação: -0,3%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5700

Venda: R$ 5,6770

Variação: estável

- Dólar Futuro (agosto)

Cotação: R$ 5,4490

Variação: -0,82%

- Euro

Compra: US$ 1,1663 (às 18h16)

Venda: US$ 1,1668 (às 18h16)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3190

Venda: R$ 6,3210

Variação: -0,75%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5400

Venda: R$ 6,6350

Variação: -0,08%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.425,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,59%