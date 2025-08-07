DGABC
Cultura & Lazer

Faustão é internado em São Paulo; relembre questões de saúde recentes do apresentador

07/08/2025 | 18:01
Fausto Silva, o Faustão, foi hospitalizado nessa quarta-feira, 6, em decorrência de uma infecção na perna. O apresentador está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, de acordo com o SBT News. A emissora em que trabalha seu filho João Silva, SBT, também esteve na frente do hospital em que o apresentador está internado.

Por conta do estado de saúde do pai, João cancelou uma festa que daria nesta quinta-feira, 7. A comemoração celebraria a nova fase profissional de João, que estreará no SBT no próximo sábado, 9.

Também segundo o jornal, João teria alegado aos convidados que a festa foi cancelada por "motivos pessoais". A assessoria do artista e do hospital, contatadas pelo Estadão, não deram mais informações sobre o caso do apresentador até o momento.

Histórico

O estado de saúde de Faustão não foi divulgado, mas essa não é a primeira vez que ele enfrenta problemas de saúde nos últimos anos. Em agosto de 2023, o apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração.

À época, ele foi colocado como prioridade na lista de espera pelo órgão devido à gravidado do seu caso. Após o procedimento cirúrgico, o apresentador participou de uma campanha do Ministério da Saúde para explicar e incentivar o transplante de órgãos no País. "É uma luta de todo mundo. Não tem partido político. É a luta pela vida", afirmou em um vídeo do Setembro Verde.

Alguns meses depois, Faustão foi submetido a outro transplante - dessa vez, de rim. A nova cirurgia, realizada em fevereiro de 2024, não teve relação com o primeiro procedimento. O transplante ocorreu em função de um agravamento de uma doença renal crônica.

Apesar da cirurgia ser bem sucedida, o corpo de Faustão passou a rejeitar o novo rim. O apresentador, então, passou por um tratamento intensivo para que seu corpo aceitasse o novo órgão. O processo deu resultado e o órgão foi aceito.

Desde então, Faustão faz visitas regulares ao hospital para fazer hemodiálise. "Acham que eu fico hospitalizado direto. Eu vou duas vezes por semana para fazer diálise, que é um aparelho que filtra toda a questão do rim", afirmou o apresentador ao Fantástico, da TV Globo, em agosto de 2024. "Estou com um coração de um atleta de 35 anos. Agora tem que cuidar da lanternagem, da funilaria e do resto, da parte física", brincou.

Em janeiro de 2025, no entanto, o apresentador voltou a ser hospitalizado. À época, Faustão foi internado para tratar de uma infecção. Apesar do susto, o comunicador foi liberado após alguns dias. Desde então, Fausto Silva vem se mantendo longe dos holofotes.


