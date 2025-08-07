DGABC
Economia Titulo

Chance de Fed cortar juros em 75 pb em 2025 cresce para 53,2% após indicação de Miran

07/08/2025 | 17:37
O mercado financeiro aumentou as apostas de um corte acumulado de 75 pontos-base (pb) até dezembro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) após o presidente dos EUA, Donald Trump, indicar o atual presidente do Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla em inglês), Stephen Miran, para ocupar o cargo de diretor no Conselho do Fed até 31 de janeiro de 2026.

De acordo com ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance estimada de redução de juro em 75 pb até o fim do ano era de 53,2%, por volta das 17 horas (de Brasília).

Antes da indicação, a probabilidade era de 47,8%. A chance de corte menor, de 50 pb, agora é de 39% e a de uma redução de 25 pb, 7,5%. O cenário de manutenção dos juros durante todo o ano era praticamente nulo no mesmo horário, com 0,4% de probabilidade.

Para setembro, as chances de um corte de 25 pb nos juros aumentou de 91,4% para 93,2% com a indicação.


