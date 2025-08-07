DGABC
BC do México reduz juros em 25 pontos-base, a 7,75%, e deixa porta aberta a mais cortes

07/08/2025 | 17:27
O banco central do México (Banxico) decidiu cortar a taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 7,75% ao ano. A decisão, segundo comunicado da autoridade monetária, não foi unânime - quatro votaram pela redução e um votou pela manutenção dos juros.

O Banxico indicou que pode avaliar "cortes adicionais" adiante, sempre que compatíveis com a trajetória necessária para levar a inflação à meta, evitando se comprometer com uma trajetória para a política monetária.

O banco justificou a decisão de relaxar a política com base na avaliação do atual panorama inflacionário, na fraqueza da atividade econômica e nos possíveis impactos de mudanças nas políticas comerciais globais, com as tarifas dos EUA.

O Banxico destaca que, entre a primeira quinzena de junho e julho, a inflação geral desacelerou de 4,51% para 3,51%. Já a inflação subjacente subiu de 4,20% para 4,23% no mesmo período. Apesar disso, o BC alertou que "as expectativas de inflação geral para o fechamento de 2025 aumentaram" e que o índice só deve convergir para a meta de 3% no terceiro trimestre de 2026.

A autoridade destacou que os riscos para a inflação seguem com "viés de alta", embora "menos pronunciados que os enfrentados entre 2021 e 2024".

Entre os fatores com potencial de elevar os preços, o banco destacou a depreciação cambial, os conflitos geopolíticos e políticas comerciais, a persistência da inflação subjacente e mudanças climáticas. Entre os riscos de baixa, apontou uma atividade econômica mais fraca que o previsto e a redução das pressões associadas à recente valorização cambial.


