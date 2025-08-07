Crédito ao consumidor nos EUA sobe US$ 7,4 bilhões em junho

O crédito ao consumidor dos Estados Unidos teve crescimento de US$ 7,4 bilhões em junho, informou nesta quinta-feira, 7, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pela FactSet previam uma alta de US$ 7,3 bilhões.
O aumento do crédito ao consumidor em maio foi de US$ 5,1 bilhões.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.