DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Eli Lilly decepciona em teste de medicamento para obesidade, e ações despencam em NY

07/08/2025 | 14:00
Compartilhar notícia


As ações da Eli Lilly despencam no pregão, após a divulgação de resultados nada excepcionais de um novo estudo sobre uma pílula experimental contra a obesidade que pode se tornar um sucesso de vendas. O medicamento ajudou pessoas a perder até cerca de 12% do peso corporal após mais de um ano de tratamento. Os resultados podem abrir caminho para que a alternativa à injeção chegue ao mercado no próximo ano, mas a magnitude ficou aquém das expectativas de Wall Street.

Espera-se que o comprimido, orforglipron, se torne um sucesso de vendas se os órgãos reguladores o aprovarem. Analistas do Morgan Stanley afirmaram que, em seu cenário otimista, o uso do medicamento para obesidade e diabetes poderia gerar vendas anuais de até US$ 40 bilhões até 2033. No entanto, os resultados dos últimos ensaios clínicos podem diminuir um pouco esse entusiasmo. A magnitude da perda de peso ficou aquém do que alguns analistas previam: 13% a 15% ou mais.

A pílula Lilly é uma das duas que podem chegar ao mercado dentro de um ano ou mais. A Novo Nordisk solicitou aprovação regulatória para uma versão em pílula antiobesidade de seus medicamentos Ozempic e Wegovy, que podem estar disponíveis até o final deste ano.

Os medicamentos "GLP-1" que se tornaram populares nos últimos anos para perda de peso, incluindo o Mounjaro e o Zepbound da Lilly, são injetáveis semanalmente. A Lilly, a Novo Nordisk e outras empresas estão desenvolvendo versões em comprimidos porque, segundo elas, alguns pacientes não gostam de injeções, e a fabricação de comprimidos tem certas vantagens em relação à produção de medicamentos injetáveis.

Nesta quinta-feira, a Lilly anunciou que agora espera uma receita entre US$ 60 bilhões e US$ 62 bilhões, bem como um lucro ajustado por ação entre US$ 21,75 e US$ 23. Anteriormente, a empresa previa uma receita entre US$ 58 bilhões e US$ 61 bilhões e um lucro entre US$ 20,78 e US$ 22,28 por ação, em base ajustada.

Às 13h30 (horário de Brasília), as ações da Eli Lilly recuavam 14,07% em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.