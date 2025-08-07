Homem apontado pela polícia como líder de facção criminosa é preso no interior de SP

Um homem procurado pela Justiça e apontado como líder de uma organização criminosa foi preso na quarta-feira, 6, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o indivíduo, de 43 anos, era procurado desde junho de 2024, quando fugiu do Centro de Detenção Provisória de Bauru. A identidade dele não foi revelada, desta forma a defesa não foi localizada.

"Ele tem a função de sintonia final de uma organização criminosa, responsável pelo tráfico internacional de drogas. Além disso, tem envolvimento em crimes como roubo, formação de quadrilha, uso de documento falso e constrangimento ilegal", disse a SSP.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto, onde permaneceu preso.

Localização

O criminoso foi localizado no momento em que estava em um veículo de luxo perto da Praça Aristófanes Prudente Corrêa no município do interior paulista.

"Com base nas informações obtidas por meio do Trabalho de Segurança e Ordem Pública Cooperado, desenvolvido entre o Comando de Policiamento de Ribeirão Preto e equipes do Ministério Público que também atuam na cidade, policiais do 11° Baep encontraram o criminoso", acrescentou a Secretaria da Segurança.