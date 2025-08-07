SmartFit registra lucro liquido recorrente de R$ 189 mi no 2º trimestre

A rede de academias SmartFit encerrou o segundo trimestre de 2025 com lucro líquido recorrente de R$ 189 milhões, o que representa um crescimento de 32% ante o reportado em igual etapa do ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 576 milhões entre abril e junho, um avanço de 32% ante o mesmo período de 2024 e recorde para a empresa.

A receita líquida, por sua vez, cresceu 32% ante um ano para R$ 1,791 bilhão. Segundo a empresa, a melhora reflete o aumento de 16% na base média de alunos em academias próprias SmartFit e o incremento de 10% do tíquete médio no período.

A companhia encerrou o segundo trimestre com 1.818 academias em 15 países, um crescimento da rede de 19% quando comparado à igual base do ano anterior. Ao final do período, a rede era composta por 1.459 unidades próprias (80% do total) e 359 franquias.

Em relação ao mix de geografia, a divisão "Outros Países" terminou o período representando 31% das academias, alta de 1 ponto porcentual (p.p.) frente ao segundo trimestre de 2024, enquanto o Brasil e o México representavam 47% e 22%, respectivamente.

No trimestre, foram adicionadas 59 unidades, sendo 57 da marca SmartFit, duas da Bio Ritmo e outras. Das adições do período, 26 estão localizadas em Outros Países, 25 no Brasil e 8 no México. Das academias inauguradas, 43 são unidades próprias (73%) e 16 franquias.

No segundo trimestre, a base de clientes em academias totalizou 5,2 milhões, representando um crescimento de 11% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Frente aos primeiros três meses do ano, a base apresentou uma redução de 2% em função, principalmente, do resultado de vendas do trimestre, diante da sazonalidade histórica para o período na maioria dos países que a SmartFit tem operação. No primeiro semestre de 2025, foram adicionados 312 mil alunos em academias, crescimento de 6% da base frente a dezembro de 2024.

No Brasil, a base de clientes encerrou o trimestre com 2,3 milhões, um crescimento de 7% ante um ano, o que representa 1% da população matriculada em uma das academias da companhia no País. No período, foram adicionados 145 mil clientes.

Entre abril e junho, o capex foi de R$ 457 milhões, um aumento de 25% ante um ano. O capex de expansão apresentou um crescimento de 20% frente ao mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 356 milhões. Segundo a empresa, essa evolução reflete principalmente a construção de unidades que serão inauguradas nos trimestres subsequentes.