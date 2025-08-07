DGABC
Economia Titulo

ConocoPhillips tem lucro de US$ 2 bilhões no 2º trimestre

07/08/2025 | 12:27
A ConocoPhillips teve lucro líquido de US$ 2 bilhões no segundo trimestre de 2025, menor do que o ganho de US$ 2,3 bilhões registrado no mesmo período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira. Com ajustes, a multinacional norte-americana de petróleo e gás teve lucro por ação de US$ 1,42 no período, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,35.

Ainda no balanço, a empresa prevê sua produção neste terceiro trimestre em 2,33 a 2,37 milhões de barris de óleo equivalente por dia (Mmboed).

Para todo o ano de 2025, a projeção é de 2,35 a 2,37 Mmboed.


