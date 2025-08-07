DGABC
Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

Estoques no atacado nos EUA sobem 0,1% em junho ante maio

07/08/2025 | 11:07
Os estoques no atacado dos Estados Unidos subiram 0,1% em junho ante maio, a US$ 906,3 bilhões, segundo pesquisa do Departamento do Comércio do país. O resultado, porém, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% no período.

Na comparação anual, os estoques subiram 1,3% em junho.


