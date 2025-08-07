DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Kepler Weber aumenta participação na Prócer com compra de ações por R$ 5,7 milhões

07/08/2025 | 10:50
Compartilhar notícia


A Kepler Weber anunciou, na quarta-feira, 6, a efetivação da compra de 8.962 ações ordinárias da Procer Automação S.A., sua controlada especializada em soluções digitais para armazenagem de grãos. O valor da operação foi de R$ 5,7 milhões. "A aquisição reforça a posição da Kepler Weber na direção das atividades sociais da Procer, orientando o funcionamento dos órgãos da companhia", informou a empresa em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a Kepler, a compra foi feita "de um dos acionistas fundadores da Procer", e decorre do Contrato de Investimento, de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças firmado em 2022. A companhia informou a finalização da operação, após o pagamento e a consequente transferência das ações. Ainda conforme o documento, "o preço da compra não constitui investimento relevante, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas".

A Procer havia se tornado controlada da Kepler em março de 2023, quando a companhia adquiriu 50% mais uma ação. A nova transação amplia a participação da Kepler na empresa catarinense, responsável pela tecnologia de monitoramento em tempo real de aproximadamente 60 milhões de toneladas de grãos. A plataforma conecta cerca de duas mil unidades armazenadoras, com uma base de mais de 1.500 clientes.

Em maio, a Procer firmou uma parceria com a XP Investimentos para a oferta de soluções financeiras personalizadas aos produtores, com uso dos dados operacionais gerados pela plataforma. O projeto-piloto foi realizado em Santa Catarina com cinco clientes e, segundo simulações internas, o acordo pode elevar em mais de 20% o lucro líquido anual da subsidiária.

O movimento integra as diretrizes do 'Plano 2030' da Kepler Weber, que tem como meta ampliar a diversificação do negócio, com maior presença digital e oferta de serviços fora do core business tradicional. Segundo dados da empresa, 37% do faturamento atual já vem de áreas além da fabricação de equipamentos de armazenagem.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.