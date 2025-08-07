Preços de bens de capital caem 0,46% no IPP de junho, afirma IBGE

Os bens de capital ficaram 0,46% mais baratos na porta de fábrica em junho, segundo os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui a indústria extrativa e de transformação, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ocorre após os preços terem diminuído 0,02% em maio.

Os bens intermediários registraram queda de 0,98% em junho, ante uma redução de 2,32% em maio.

Já os preços dos bens de consumo caíram 1,78% em junho, depois de uma alta de 0,15% em maio. Dentro dos bens de consumo, os bens duráveis tiveram redução de 0,04% em junho, ante alta de 0,28% no mês anterior.

Os bens de consumo semiduráveis e não duráveis caíram 2,11% em junho, após o aumento de 0,12% registrado em maio.

Deflação do IPP

A queda de 1,25% no IPP de junho foi o quinto mês consecutivo de deflação no indicador, informou o IBGE. Houve reduções também em fevereiro (-0,12%), março (-0,60%), abril (-0,12%) e maio (-1,21%). Como consequência, o IPP acumulou redução de -3,11% no ano.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.