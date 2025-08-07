Trump diz que CEO da Intel está em conflito e deve renunciar; ação cai 3% no pré-mercado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o CEO da Intel, Lip-Bu Tan, "está em grande conflito e deve renunciar imediatamente", em postagem na Truth Social, nesta quinta-feira, 7. "Não há outra solução para este problema", acrescentou. Após a publicação, às 8h48 (de Brasília), a ação da Intel cedia 3,48% no pré-mercado de Nova York.