DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 7 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Polícia desiste de impedir saque de carne roubada no Rio: 'bem maior é a vida'

07/08/2025 | 08:33
Compartilhar notícia


Policiais militares desistiram de evitar que uma carga de carne roubada fosse saqueada por moradores de uma favela na zona norte do Rio, nesta quarta-feira, 6. Havia poucos agentes diante da multidão que se aglomerava para tentar ficar com o produto. O secretário estadual de Polícia Militar afirmou à TV Globo que a conduta dos policiais foi adequada, diante das circunstâncias.

Um caminhão que transportava carnes do Mato Grosso para uma distribuidora no bairro Fazenda Botafogo transitava pela avenida Prefeito Sá Lessa, na Pedreira, por volta das 10h, quando foi interceptado por dois criminosos em uma moto.

O motorista e seu ajudante foram rendidos e obrigados a conduzir o caminhão para dentro da favela, onde a carga foi descarregada, na rua. Só depois disso o motorista e seu ajudante foram liberados.

A Polícia Militar foi acionada e começou a busca pela carga, que foi localizada por dois blindados quando a população já avançava sobre as caixas de carnes.

Os PMs tentaram evitar que as caixas fossem levadas, mas o grupo que tentava saquear só aumentava. Um dos blindados se retirou primeiro. Os policiais começaram a colocar as caixas no segundo veículo, mas, depois de alguns minutos, desistiram e foram embora também. A carga foi totalmente saqueada em aproximadamente cinco minutos.

As cerca de 40 caixas que os policiais conseguiram recolher foram levadas à Cidade da Polícia, no Jacarezinho (zona norte), onde o caso foi registrado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da capital.

"Como é nossa orientação, os policiais militares inicialmente tentaram conter, mas, tendo em vista que o bem maior a ser protegido é a vida das pessoas, houve necessidade de que a gente fizesse apenas uma contenção", afirmou à TV Globo o secretário estadual da PM, coronel Marcelo de Menezes.

Segundo ele, a PM vai ocupar a favela da Pedreira para tentar identificar os autores do roubo da carga.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.