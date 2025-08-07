Polícia desiste de impedir saque de carne roubada no Rio: 'bem maior é a vida'

Policiais militares desistiram de evitar que uma carga de carne roubada fosse saqueada por moradores de uma favela na zona norte do Rio, nesta quarta-feira, 6. Havia poucos agentes diante da multidão que se aglomerava para tentar ficar com o produto. O secretário estadual de Polícia Militar afirmou à TV Globo que a conduta dos policiais foi adequada, diante das circunstâncias.

Um caminhão que transportava carnes do Mato Grosso para uma distribuidora no bairro Fazenda Botafogo transitava pela avenida Prefeito Sá Lessa, na Pedreira, por volta das 10h, quando foi interceptado por dois criminosos em uma moto.

O motorista e seu ajudante foram rendidos e obrigados a conduzir o caminhão para dentro da favela, onde a carga foi descarregada, na rua. Só depois disso o motorista e seu ajudante foram liberados.

A Polícia Militar foi acionada e começou a busca pela carga, que foi localizada por dois blindados quando a população já avançava sobre as caixas de carnes.

Os PMs tentaram evitar que as caixas fossem levadas, mas o grupo que tentava saquear só aumentava. Um dos blindados se retirou primeiro. Os policiais começaram a colocar as caixas no segundo veículo, mas, depois de alguns minutos, desistiram e foram embora também. A carga foi totalmente saqueada em aproximadamente cinco minutos.

As cerca de 40 caixas que os policiais conseguiram recolher foram levadas à Cidade da Polícia, no Jacarezinho (zona norte), onde o caso foi registrado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da capital.

"Como é nossa orientação, os policiais militares inicialmente tentaram conter, mas, tendo em vista que o bem maior a ser protegido é a vida das pessoas, houve necessidade de que a gente fizesse apenas uma contenção", afirmou à TV Globo o secretário estadual da PM, coronel Marcelo de Menezes.

Segundo ele, a PM vai ocupar a favela da Pedreira para tentar identificar os autores do roubo da carga.