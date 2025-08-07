Reservas internacionais da China caem em julho com dólar forte, após 6 meses de ganhos

As reservas internacionais da China recuaram em julho, depois de avançarem por seis meses consecutivos, à medida que o dólar se fortaleceu. Dados publicados nesta quinta-feira, 7, pelo PBoC, como é conhecido o banco central chinês, mostram que as reservas da segunda maior economia do mundo tiveram queda de US$ 25,2 bilhões em julho, a US$ 3,292 trilhões.
Analistas consultados pelo The Wall Street Journal, no entanto, previam declínio maior das reservas no último mês, a US$ 3,281 trilhões.
O PBoC informou também que as reservas de ouro da China subiram pelo nono mês seguido em julho. Fonte: Dow Jones Newswires.
